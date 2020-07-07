كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بومبيو: الولايات المتحدة تبحث حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية مايك بومبيو في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "تبحث بالتأكيد" حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، بما في ذلك TikTok تيك توك.

وقال بومبيو، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "لا أريد أن أخرج أمام الرئيس (دونالد ترامب)، لكن هذا شيء نتطلع إليه".

أثار المشرعون الأمريكيون مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن تعامل TikTok مع بيانات المستخدمين، قائلين إنهم قلقون بشأن القوانين الصينية التي تتطلب من الشركات المحلية "دعم أعمال المخابرات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني والتعاون معها".

سعى التطبيق، الذي لا يتوفر في الصين، إلى إبعاد نفسه عن جذوره الصينية لجذب جمهور عالمي وأكد على استقلاليته عن الصين.

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وتأتي تصريحات بومبيو أيضًا وسط تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعامل مع تفشي الفيروس التاجي، وإجراءات الصين في هونغ كونغ وحرب تجارية استمرت عامين تقريبًا.

تم حظر تطبيق TikTok، وهو تطبيق فيديو قصير مملوك لشركة ByteDance ومقره الصين، مؤخرًا في الهند إلى جانب 58 تطبيقًا صينيًا آخر بعد اشتباك حدودي بين الهند والصين.

أفادت رويترز في وقت متأخر من يوم الاثنين أن TikTok سيخرج من سوق هونغ كونغ في غضون أيام، وتقرر ذلك بعد إنشاء الصين لقانون جديد للأمن القومي للمدينة شبه المستقلة.

