كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بانفجار داخل ورشة لتعبئة كبسولات الأوكسجين بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول إيراني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار داخل ورشة لتعبئة كبسولات الأوكسجين جنوب طهران.

وكشف المسؤول الإيراني، أن الانفجار ناجم عن تساهل العمال في تعبئة كبسولات الأوكسجين، وقد وقع في شارع توريسم ببلدة باقرشهر جنوب طهران، وتسبب بخسائر كبيرة في الورشة وتدمير جدار لمحل مجاور لصناعة قطع غيار السيارات، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وقد هز انفجار ضخم، قبل قليل، مدينة باقر، جنوب العاصمة الإيرانية طهران، حيث شعر السكان بدوي انفجار ضخم.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن بعض المصادر كشفت عن أن الانفجار نتج عن حادث في شركة سيباهان.

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ويوم السبت الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع انفجار ضخم ونشوب حريق بمحطة الزرقان للطاقة الكهربائية بمدينة الأحواز في جنوب إيران.

وفي وقت سابق، شهدت إيران، حادثًا غريبًا تسبب في تدمير مبنى قيد الإنشاء بالقرب من محطة نطنز للطاقة النووية، غير أنه لم يلحق ضررا بمنشأة الطرد المركزي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن المتحدث الحكومي الإيراني بهروز كمالوندي، قوله إن الحادث، الذي لم يعلن عن طبيعته أو سببه، لم يصب مفاعلها بضرر.

وأشار بهروز كمالوندي، إلى أن السلطات الإيرانية فتحت تحقيقا في الحادث، واصفًا المبنى المتضرر بأنه "سقيفة صناعية"، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.