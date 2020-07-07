كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ولاية أريزونا تتخطي حاجز 100 الف إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا لوزارة أريزونا للخدمات الصحية، يوجد في ولاية أريزونا الآن أكثر من 100000 حالة إصابة بفيروس كورونا حيث يستمر الفيروس في الارتفاع في جميع أنحاء منطقة حزام الشمس الأمريكي.

وقد أبلغت الولاية الآن عن 101441 حالة. وقالت الوزارة في بيان يوم الإثنين إن حوالي 62 ألف مريض تقل أعمارهم عن 44 عاما.

هناك 1،810 حالة وفاة ذات صلة على مستوى الولاية، مع أكثر من 3200 مريض في المستشفى وأكثر من 800 مريض وحدة العناية المركزة حاليًا في مستشفيات أريزونا.

وعلي صعيد اخر، أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل اندروز اليوم أن مدينة ملبورن الأسترالية ستعود إلى قواعد إغلاق المرحلة الثالثة لمدة ستة أسابيع، حيث تكافح الارتفاع الحاد في حالات الصابة بالفيروس التاجي، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

سيبدأ الإغلاق الساعة 11:59 مساءً الأربعاء بالتوقيت المحلي.

Advertisements

قال أندروز إن الناس لن يُسمح لهم بمغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام والذهاب إلى العمل وتلقي الرعاية أو تقديمها وممارسة الرياضة.

في مكان آخر في ولاية فيكتوريا، سيتم إغلاق منطقة ميتشيل شاير لمدة ستة أسابيع. وقال رئيس مجلس الدولة إن شركات مثل المطاعم التي أعيد فتحها ستضطر الآن إلى الإغلاق مرة أخرى.

قال أندروز "نعلم أننا على أعتاب شيء سيئ للغاية إذا لم نتغلب على ذلك.. لكن البديل هو التظاهر بأن الأمر قد انتهى، تمامًا كما أعتقد أن بعض الفيكتوريين يفعلون."

منذ يوم السبت، تعرض 3000 من سكان تسعة أبراج سكنية عامة في ملبورن "للإغلاق الشديد"، مما يعني أنهم لا يستطيعون المغادرة على الإطلاق. يتم اختبار جميع السكان الآن، مع منحهم وجبات الطعام وغيرها من الضروريات التي تقدمها الحكومة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة صحة فيكتوريا أنها سجلت 191 حالة جديدة يوم الاثنين - وهي أعلى قفزة يومية حتى الآن.

