كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر المكسيك تسجل ما يقرب من 5000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت وزارة الصحة المكسيكية عن 480 حالة وفاة أخرى بـ Covid-19 يوم الاثنين، ليصل عدد القتلى في البلاد إلى 31119.

كما سجلت الوزارة 4،902 حالة مؤكدة حديثًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي على مستوى الدولة إلى 26150 حالة.

وتخطت المكسيك يوم السبت حصيلة ضحايا فرنسا من الفيروس، وهي الآن تحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد الوفيات في العالم.

وقد ذكرت المكسيك يوم الجمعة أن 6740 إصابة جديدة بالفيروس التاجي ترفع إجمالي اصابات البلاد إلى 245251 حالة، لتصبح أكثر من إيطاليا وتاسع أعلى حصيلة في العالم، بحسب إحصاء لرويترز.

و أبلغت وزارة الصحة المكسيكية عن 654 حالة وفاة إضافية، ليصل العدد الإجمالي إلى 29،843 حالة وفاة، وهو عدد قليل يلي فرنسا التي لديها حاليًا خامس أعلى عدد من الوفيات.

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كانت حالات يوم الجمعة الجديدة أقل بقليل من الرقم القياسي المسجل يوم الخميس في المكسيك.

بعد أكثر من شهرين من إعلان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن المكسيك قد دأبت على مكافحة الوباء، سجلت البلاد في الأسابيع الأخيرة أعلى عدد من الوفيات اليومية في جميع أنحاء العالم إلى جانب البرازيل والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة إن فحص الوفيات الأخيرة في المكسيك يمكن أن يزيد الأعداد بشكل أكبر، خاصة وأن البلاد تحاول إحياء اقتصادها المنهك.

وقال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز-جاتيل في مؤتمر صحفي "بما أننا في وباء نشط، فإن الخطر يتمثل في أننا نحاول إعادة فتح الأنشطة الاجتماعية... قد يكون لدينا المزيد من الإصابات ويمكن الحفاظ على انتقال العدوى أو زيادته".

وقالت الحكومة المكسيكية إن العدد الحقيقي للمصابين من المحتمل أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

