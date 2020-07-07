رئيس الكنيست ينتقد أداء الحكومة بمواجهة كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هاجم رئيس الكنيست، باريف ليفين، من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أداء الحكومة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وقال إن الكنيست لن تكون ختما مطاطيا للحكومة.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الثلاثاء، عن ليفين قوله لنوابه خلال اجتماع رئاسة الكنيست، أمس، إن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة عن انعدام القدرة لوقف انتشار كورونا.
وتبدو انتقادات ليفين غريبة، لأن هذا الاتهام للحكومة يعني توجيه الاتهام إلى نتنياهو، الذي يقود شخصيا قرارات الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، علما أن ليفين هو أحد أكثر المقربين من نتنياهو.
وأضاف ليفين أن الحكومة هي المذنبة الأساسية بعدم قدرتها على العمل من أجل وقف انتشار كورونا، وذلك لعدة أسباب، بينها أن الحكومة تطرح قوانين في اللحظة الأخيرة. وتابع أنه ليس سليما أن الحكومة لا تطرح في الوقت المناسب مشاريع قوانين متعلقة بكورونا، رغم أنها تدعي أن القوانين ملحة من أجل إنقاذ حياة المواطنين. وأضاف أن الحكومة لا يمكنها أن تعمل كأن الكنيست هي ختم مطاطي لها.
لكن الحكومة قدمت الليلة الماضية بشكل خاطف مشروع قانون يقضي بالتفاف الحكومة على الكنيست، بحيث لا تكون مضطرة إلى مصادقة الكنيست على قيود في إطار مكافحة انتشار كورونا. وتمت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية 29 عضو كنيست مقابل 23، قبيل فجر اليوم. ويسري هذا القانون لشهر واحد.
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