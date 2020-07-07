روما يستفيد من انتقال بيانيتش إلى برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن روما الإيطالي سيحصد ربحا من صفقة انتقال النجم البوسني، ميراليم بيانيتش، إلى برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي.

ووفقا لمرصد "CIES" لكرة القدم، فإن روما سيحصل على 600 ألف يورو، من انتقال بيانيتش لاعب خط وسط يوفنتوس إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو.

ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإنه يحق لروما الحصول على جزء من مبلغ البيع، لدوره في المساعدة على تطوير لاعب خط الوسط، قبل انتقاله عام 2016 إلى البيانكونيري.

وسيتم تقسيم نسبة 5% من إجمالي الصفقة أي 3 ملايين يورو بين روما، وأولمبيك ليون (450 ألف يورو)، وميتز (1.05 مليون يورو)، وناديه الأصلي شيفلانج (900 ألف يورو).

ولعب بيانيتش بقميص روما في الفترة بين 2011 و2016، وشارك في 185 مباراة، وسجل 30 هدفا وصنع 44.