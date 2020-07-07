ظهور أعراض كورونا على الرئيس البرازيلي.. ونتيجة فحصه اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد الرئيس البرازيليّ، جاير بولسونارو، أمس يوم الإثنين، لشبكة "سي إن إن" على خضوعه لفحص الكشف عن فيروس كورونا بعدما ظهرت عليه أعراض المرض ومن المتوقع أن تصدر نتائج الفحص، ظهر اليوم الثلاثاء، بحسب ما أوردته وسائل إعلام برازيلية.

وبيّنت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس الذي شكك في خطورة الوباء قال لأحد صحافييها، إنه ارتفعت درجة حرارته إلى 38 درجة مئوية وإنه خضع لصورة أشعة للرئتين في مستشفى القوات المسلحة.

وبحسب الصحافة المحلية فان الرئيس البالغ من العمر 65 عاما ألغى أنشطته المقررة لهذا الأسبوع، وأعلنت الرئاسة في بيان أن "الوضع الصحي للرئيس جيد حاليا وأنه موجود في مقره".

وفي شريط فيديو سجله أحد مناصريه الذين غالبا ما يتحدث اليهم الرئيس أمام مقره الرسمي في برازيليا، يمكن رؤية بولسونارو واضعا كمامة بيضاء ويقول إنه عاد للتو من المستشفى حيث خضع "لصورة أشعة للرئتين".

وأوضح بولسونارو وضعه الصحي بقوله إن "الرئتين في حالة جيدة، وسأخضع لفحص كوفيد-19 بعد قليل، لكن كل شيء على ما يرام" قائلا إنه لا يمكنه الاقتراب كثيرا من مناصريه.

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ومنذ بدء انتشار الوباء، قلل بولسونارو من شأن المرض وشارك عدة مرات في مناسبات عامة بدون أن يضع كمامة منتقدا في الوقت نفسه إجراءات العزل التي فرضتها عدة دول أخرى.

ونشرت شبكات التواصل الاجتماعي صورا، يوم السبت الماضي، ظهر فيها بدون كمامة برفقة عدة وزراء مع السفير الأميركي في برازيليا خلال حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني للولايات المتحدة.

واستخدم حق النقض ضد مادتين في القانون، أمس الإثنين حول استخدام الكمامات في الأماكن العامة لمنع انتشار الوباء في البرازيل.

والبرازيل هي الدولة الأكثر تضررا بالوباء من بعد الولايات المتحدة، مع 1,6 مليون إصابة و65 ألفا و487 وفاة.