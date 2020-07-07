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جهود كبيرة مقدمة من دولة الإمارات لدول العالم خلال أزمة كورونا 

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن جهود كبيرة مقدمة من دولة الإمارات لدول العالم خلال أزمة   والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يوليه 2020

تعتبر الإمارات شريان الحياة الرئيسي للعمليات اللوجستية للمستودعات الاستراتيجية للمنظمات الدولية في مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية حيث تتبدى الإمارات كمستجيب أول للأزمات العالمية، سيما المساعدات المقدمة فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 الحالية.

 

 في الواقع، تم تقديم أكثر من 80٪ من الاستجابة الدولية كمساعدة مرسلة من اللجنة العالمية للخدمات الإنسانية إلى البلدان المتضررة في سائر أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، أرسلت المدينة التي مقرها دبي أكثر من 132 شحنة إلى 98 دولة حول العالم حتى الآن منذ بداية هذا العام، وهي تعمل كمركز مركزي لتوزيع مجموعات الحماية الشخصية.

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ومنذ انتشار جائحة كورونا المستجد التزمت دولة الإمارات بدورها الإنساني في مثل هذه الأزمات حتى في ظل التحديات الكبيرة للمرض والتداعيات الخطيرة للوباء الذي قضى حتى الآن على أكثر من 407  آلاف شخص حول العالم وأصاب ما يزيد على 7.2 مليون آخرين.

 

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