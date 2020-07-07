خالد بن محمد بن زايد يؤكد أهمية استراتيجية الفحوصات المكثفة للحد من انتشار كورونا

الثلاثاء 7 يوليه 2020

زار الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي مركز صحة للمسح من المركبة في كورنيش أبوظبي للاطلاع على آخر مستجدات ونتائج جهود الفحوصات المكثفة ودورها في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.



واستمع إلى شرح من سعادة سالم النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة “صحة” حول دور مراكز المسح من المركبة في استجابة الدولة للوباء العالمي .

وتحدث إلى أعضاء فريق إنشاء مراكز المسح الوطني.. و أكد أهمية استراتيجية الفحوصات المكثفة في الحد من انتشار فيروس “كوفيد -19” مشيدا بالدور الذي لعبته مراكز المسح الوطني بما فيها مرافق المسح من المركبة في هذا المجال والجهود التي بذلها فريق العمل في “صحة” .

و اطلع خلال الزيارة على النتائج التي حققتها مراكز المسح من المركبة الـ20 الموزعة في أنحاء الدولة و التي أجرت ما يزيد عن 700 ألف مسحة شكل مواطنو الدولة 61% منها.

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كما اطلع على خدمات الفحص المجاني المقدمة للمستفيدين من مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و تشمل المكرمة مواطني دولة الإمارات والعمالة المساعدة في منازلهم بالإضافة إلى أصحاب الهمم والنساء الحوامل والذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون أعراض فيروس كورونا المستجد أو الذين خالطوا المرضى المصابين به.

و تماشيا مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أتاحت هذه المراكز التي يديرها أكثر من 900 موظف إمكانية إجراء فحوصات للقطاعات الرئيسية مثل الجهات الحكومية وشركات السفر والسياحة والمنشآت الرياضية ومؤسسات التعليم العالي ووسائل الإعلام وغيرها.

و قال سالم النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة “صحة”: “نتشرف بزيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد لمركز المسح من المركبة في الكورنيش فقد أتاحت قيادتنا الرشيدة لقطاع الرعاية الصحية الاستجابة الفعالة لكوفيد-19 من خلال الدعم المتواصل للقطاع وكانت فرق عملنا على خط المواجهة الأمامية ضد الوباء وتمكنت بفضل القيادة الرشيدة من تجاوز التحدي بنجاح .. ويعد الفحص من أهم الإجراءات المتبعة و قد كان لمراكز المسح من المركبة التي أنشأتها شركة “صحة” دور أساسي في حماية المجتمع” .

من جهته قال محمد حواس الصديد المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية: ” أدت مراكز المسح الوطني دورا مهما في تسهيل وصول المواطنين والمقيمين في الإمارات إلى مرافق الفحص عالمية المستوى.. كما دعمت العديد من القطاعات الحيوية من خلال فحص موظفيها ما ساهم في استدامة الأعمال .. و لطالما كانت صحة ورفاهية المجتمع على رأس أولوياتنا وزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد دفعة كبيرة لمواصلة تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لوضع حلول الرعاية الصحية الشاملة في متناول الجميع خاصة في هذه المرحلة الصعبة “.

كانت شركة ” صحة ” قد أنشأت منذ تفشي( كوفيد-19 ) في الإمارات 24 مرفقا في جميع أنحاء الدولة لتعزيز قدرات الفحص و البنية التحتية للرعاية الصحية الحالية.