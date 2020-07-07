شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة إغلاق ثاني أكبر مدينة في استراليا والان نبدء بالتفاصيل

فرضت السلطات في ملبورن، ثاني أكبر مدينة في استراليا من حيث عدد السكان، إجراءات إغلاق لمدة ستة أسابيع، بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد حالات الاصابة بمرض (كوفيد19-) الناتج عن فيروس كورونا.

وقال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا، دانييل اندروز اليوم الثلاثاء، إنه بعد مرور العديد من الاسابيع على إعادة فتح ملبورن، عاصمة الولاية، بالاضافة إلى منطقة ميتشل شاير المجاورة، سيتم تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة (كوفيد19-)، بدءا من منتصف ليل غد الأربعاء.

وأعلنت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء تسجيل 191 حالة إصابة جديدة بالفيروس في فيكتوريا، وهو من أكبر أعداد الزيادة اليومية التي تم تسجيلها في أستراليا منذ بدء تفشي الوباء هناك.