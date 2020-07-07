شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الثلاثاء تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها وافدة من الخارج. وأوضحت اللجنة أن كلا من مقاطعة لياونينج وبلدية شنغهاي ومقاطعة سيتشوان سجلت حالتين، فيما سجلت حالة واحدة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم وحالة أخرى في مقاطعة قوانجدونج. ولم تسجل البلاد حالات وفاة جديدة.

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