شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستعد لفحص مليوني شخص بعد زيادة الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت متحدثة باسم الحكومة الإماراتية إن السلطات تعتزم فحص مليوني شخص أو نحو 20 بالمئة من السكان على مدى الشهرين المقلبين مع عودة معدل العدوى بفيروس كورونا المستجد للارتفاع في أعقاب تخفيف إجراءات العزل العام.

وقالت آمنة الشامسي المتحدثة باسم الحكومة في وقت متأخر أمس الاثنين "الأرقام والحالات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي شهدت ارتفاعاً طفيفاً في حالات الإصابة اليومية على عكس ما شهدناه الأسبوعين الماضيين من انخفاض في عدد الحالات، وهذه الزيادة تبعث على القلق، وتعكس تهاون البعض في الالتزام بالإجراءات".

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وتابعت في تصريحات على تويتر "إجراء أكثر من مليوني فحص كوفيد19 خلال الشهرين المقبلين، ضمن خطة توسيع الفحوصات ولضمان تغطية أكبر شريحة من أفراد المجتمع على مستوى الدولة".

وسجلت الإمارات 528 حالة إصابة جديدة بالمرض أمس الاثنين لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 52068 حالة إلى جانب وفاة 324 شخصا. وتراجع معدل الإصابة اليومي من ذروة تجاوزت 900 في نهاية مايو إلى ما بين 300 و400 في المتوسط. لكن المعدل زاد في عطلة نهاية الأسبوع إلى نحو 700.

ولم تطبق خطوة دبي بالسماح باستقبال زوار أجانب على مستوى البلد.