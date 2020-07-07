شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تشكل هيئة قضائية للتحقيق في جرائم الاغتيالات والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس القضاء الاعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، تشكيل هيأة تحقيقية تختص بجرائم الاغتيالات.

وذكر المجلس أنه "تقرر تشكيل هيأة تحقيقية قضائية من ثلاثة قضاة وعضو إدعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية".

يذكر أن مسلحين مجهولين اغتالوا يوم أمس الاثنين، الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي أمام منزله في بغداد ولاذوا بالفرار".