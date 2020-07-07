شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية الفلبين يحذر من السقوط في دائرة «الديون» والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير المالية الفلبيني كارلوس دومينجويز إنه في حين تقترض الحكومة أكثر من المعتاد خلال العام الحالي لتمويل الإجراءات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، يجب التحلي بالحذر في زيادة الإنفاق العام بما يفوق قدرات الحكومة.

وأضاف الوزير في بيان "لا أحد منا يعرف إلى متى ستستمر الجائحة... يجب أن يتم المحافظة على مساحة الحركة ماليا حتى يتيح لنا ذلك التحرك إذا ما تطلبت الظروف المستقبلية جولة جديدة من الإنفاق الكبير على الرعاية الصحية والدعم إلى جانب برامج التحفيز" الاقتصادي.

وأوضح أن سياسة إدارة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي هي تجنب الاقتراض بما يتجاوز قدرة البلاد على السداد المنتظم للديون حتى لا تسقط البلاد في دائرة رهيبة من الديون التي لا يمكن خدمتها.