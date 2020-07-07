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أسعار نفط أوبك تسجل ارتفاعاً بواقع 61 سنتاً

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أعلنت منظمة أوبك، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع سعر سلة الأوبك اليومي بمقدار 61 سنتاً للبرميل.
وقالت المنظمة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سعر سلة أوبك من أربعة عشر برميلاً للخام ارتفع بواقع 61 سنتا ليصل الى 43.54 دولار للبرميل".

وأضافت المنظمة، أن "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 42.93 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك".


وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر)، الضوء العربي ()، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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