أسعار نفط أوبك تسجل ارتفاعاً بواقع 61 سنتاً

أعلنت منظمة أوبك، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع سعر سلة الأوبك اليومي بمقدار 61 سنتاً للبرميل.
وقالت المنظمة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سعر سلة أوبك من أربعة عشر برميلاً للخام ارتفع بواقع 61 سنتا ليصل الى 43.54 دولار للبرميل".
وأضافت المنظمة، أن "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 42.93 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك".
وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر)، الضوء العربي (السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).
وأضافت المنظمة، أن "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 42.93 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك".
وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر)، الضوء العربي (السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).
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