أسعار نفط أوبك تسجل ارتفاعاً بواقع 61 سنتاً

وقالت المنظمة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سعر سلة أوبك من أربعة عشر برميلاً للخام ارتفع بواقع 61 سنتا ليصل الى 43.54 دولار للبرميل".

وأضافت المنظمة، أن "السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 42.93 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك".

