القضاء يشكل هيئة تحقيقية تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات

اعلنت مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عن تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر اليوم الثلاثاء، تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية".

واضافت ان "الهيئة مكونة من ثلاث قضاة وعضو إدعاء عام".