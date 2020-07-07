22 اتهاما لمسلح "هدد حياة" رئيس وزراء كندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتُهم رجل مسلح اعتقل بعد دخوله منطقة في أوتاوا تضم مقر إقامة رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، الأسبوع الماضي، بـ22 اتهاما.



وبحسب وسائل إعلام كندية فإنه من بين التهم الموجهة للرجل، النطق بتهديد "بالتسبب في الموت أو الأذى الجسدي" لترودو، وفقا لوثيقة محكمة.

وقالت هيئة الإذاعة الكندية إن معظم الاتهامات الأخرى تتعلق بحيازة سلاح ناري.

وأكدت الشرطة الكندية أن المشتبه به "اخترق المدخل الرئيسي للمشاة" في ريدو هول، المقر الرسمي للحاكم العام الكندي في أوتاوا، الخميس الماضي.



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يشار إلى أن ريدو هول هو المقر الرسمي للحاكم العام الكندي، ويعيش ترودو وعائلته حاليا في ريدو كوتيدج بينما تتم إصلاحات في مقر رئيس الوزراء الرسمي في "24 ساسكس درايف".

ويقيم ترودو وأفراد عائلته في منزل كبير ضمن المجمع وهو مقر الإقامة الرئيسي للحاكمة العامة جولي باييت الممثلة الرسمية للملكة إليزابيث. وتبلغ مساحة ريدو هول 88 فدانا.

جاستين ترودو (49 عاماً) هو زعيم الحزب الليبرالي في كندا، ويتولى رئاسة الحكومة في بلاده منذ العام 2013.