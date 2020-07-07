مستشفى خليفة التخصصي في رأس الخيمة ينجر أكثر من 4000 موعد طبي عن بعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أنجز مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة أكثر من 4000 موعد طبي عن بعد وأكثر من 2000 عملية صرف للأدوية من خلال التسليم عبر المركبات خلال الربع الثاني من عام 2020 .



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وقال الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية في المستشفى إن المستشفى استطاع بفضل بنيته التكنولوجية مواصلة جميع الخدمات والمواعيد الطبية الدورية “عن بعد” ماعدا المركز المتميز لطب وجراحة الأورام نظرا لطبيعة الحالات التي تستدعي تواجدهم لتلقي الإستشارات الطبية والعلاج والذي يشمل العلاج الكيميائي والإشعاعي.

من جانبها ذكرت جوديث أنديرسون مديرة الصيدلية في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة أن عمليات تسليم الأدوية اشتملت على 3 طرق رئيسية منها تسليم الأدوية من خلال المركبات والتي بدأت خلال شهر مايو 2020 ومستمرة حتى الآن وبلغ عدد المرضى الذين صرفوا أدويتهم أكثر من 2000 وصفة طبية مما قلل عدد دخول المرضى لزيارة الصيدليات الخارجية بنسبة 50% .. مؤكدة أن عمليات التسليم تمت بسلاسة ودون الحاجة للإنتظار حيث يستقبل المريض رسالة نصية باللغتين العربية والإنجليزية تفيده بموعد تسليم الأدوية بوقت كاف مما أدى لتقليل وقت الانتظار إلى أقل من 10 دقائق.

وأشارت إلى أنه من الطرق الأخرى توفير خدمة توصيل الأدوية للمنازل لمجموعة محدودة من المرضى حسب أوضاعهم وظروفهم الصحية بجانب متابعة وإدارة علاج لمرضى الأورام من المنزل حسب حالة المريض.