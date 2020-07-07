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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يؤكد دعم دولة الإمارات لباراجواي في مواجهة تداعيات "كوفيد - 19" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع أنطونيو ريباس وزير خارجية باراجواي العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما امس بحث مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين وإجراءاتهما لمواجهة تداعياته.
أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية باراجواي أهمية التعاون والتنسيق القائم على صعيد تبادل الخبرات ودعم الجهود الدولية التي تبذل للتوصل إلى لقاح للمرض.
وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات، وباراجواي والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.
وأشاد بدعم باراجواي لمعرض إكسبو 2020 دبي، معربا عن تطلعه لمشاركة متميزة للباراجواي في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه الدولة العالم المقبل.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، دعم دولة الإمارات لباراجواي في مواجهة تداعيات "كوفيد - 19" معربا عن تمنياته لشعب باراجواي السلامة والازدهار.
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