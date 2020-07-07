بريطانيا تقر فرض عقوبات على 20 سعوديا على خلفية مقتل خاشقجي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لندن
فرضت بريطانيا، الاثنين، عقوبات على 20 سعوديا على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن العقوبات تهدف إلى وقف غسيل “الدماء في هذا البلد”.
وفرضت لندن عقوبات على سعود القحطاني مستشار ملكي سعودي سابق رفيع المستوى، وأحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السابق، وكلاهما وجهت إليهما تهم في قضية مقتل خاشقجي.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على 25 روسيا، وعلى قائدين عسكريين اثنين في ميانمار بسبب ما وصفته بانتهاك حقوق الإنسان ضد شعب الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى.
وتعد هذه الخطوة، الأولى من نوعها التي تقدم فيها لندن على تجميد الأصول وحظر التأشيرات بشكل مستقل.
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