اخبار العالم

بريطانيا تقر فرض عقوبات على 20 سعوديا على خلفية مقتل خاشقجي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لندن

فرضت بريطانيا، الاثنين، عقوبات على 20 سعوديا على خلفية مقتل الصحفي جمال .

وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن العقوبات تهدف إلى وقف غسيل “الدماء في هذا البلد”.

Advertisements

وفرضت لندن عقوبات على مستشار ملكي سعودي سابق رفيع المستوى، وأحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السابق، وكلاهما وجهت إليهما تهم في قضية مقتل خاشقجي.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على 25 روسيا، وعلى قائدين عسكريين اثنين في ميانمار بسبب ما وصفته بانتهاك حقوق الإنسان ضد شعب الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى.

وتعد هذه الخطوة، الأولى من نوعها التي تقدم فيها لندن على تجميد الأصول وحظر التأشيرات بشكل مستقل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تقر فرض عقوبات على 20 سعوديا على خلفية مقتل خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا