اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ

يؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان فى مادتين الفيزياء والتاريخ، حيث يختبر طلاب الشعبة العلمية " علوم ورياضيات فى الفيزياء" والشعبة الأدبية فى التاريخ.

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الأسئلة ستكون وفق المواصفات الفنية، وستكون واضحة وصريحة، خالية من أى أخطاء، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب وبالتالى أى مشكلة تظهر فى الأسئلة يتم التعامل معها بما يحقق ويحافظ على مصلحة الطالب وتكافؤ الفرص.

وأضاف رئيس عام الامتحانات، أن الاختبارات تسير حتى الآن بنجاح خاصة أنها تتم فى ظروف استثنائية، لافتا إلى أن دخول الطلاب اللجان وتأمينهم صحيا ووقائيا، إَضافة إلى أعمال التصحيح ورصد الدرجات فى كنترولات الثانوية العامة تتم بدقة عالية يراعى فيها الوقاية من كورونا، موضحا أن امتحان الفيزياء، مخصص له 3 ساعات كزمن للإجابة عن 45 سؤالا كما أن المادة مخصص لها 60 درجة، وفى التاريخ يجب الطالب عن 40 سؤالا مخصص لها 60 درجة موزعة على 28 صفحة فى كراسة البوكليت.