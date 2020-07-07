إعادة فرض إغلاق في ملبورن مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

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ملبورن: تلقى أكثر من خمسة ملايين شخص أوامر بالتزام منازلهم في ملبورن، ثاني مدن استراليا، الثلاثاء مع إعادة فرض حجر جزئي إثر ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19.

وقال دانيال اندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا وكبرى مدنها ملبورن إن الإغلاق سيبدأ منتصف ليل الأربعاء وسيستمر لستة أسابيع محذرا السكان من أنه لا يمكن "الادعاء" بان أزمة فيروس كورونا المستجد قد انتهت.

وكانت بؤرة جديدة من الإصابات ظهرت في فندق في ملبورن ينزل فيه الاستراليون العائدون من الخارج وكذلك في أحد متاجر "اتش اند أم" في شمال المدينة في اواخر يونيو.



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