رئيسة بلدية اتلانتا مصابة بكوفيد-19

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واشنطن: أعلنت رئيسة بلدية مدينة اتلانتا الأميركية كيشا لانس بوتومز التي جرى تداول اسمها كمرشحة ديموقراطية لمنصب نائبة الرئيس في الانتخابات الرئاسية التي يخوضها جو بايدن، الثلاثاء انها مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت كيشا لانس بوتومز في تغريدة "لقد وصل كوفيد-19 إلي، لا أعاني من أية عوارض لكن فحصي كان ايجابيا". قالت لشبكة "سي ان ان" انها قررت الخضوع لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد مع زوجها الذي كان ينام لساعات أطول من العادة منذ الخميس، وإن نتيجتهما جاءت ايجابية. وأضافت "لا أزال في حالة من الصدمة لانه ليس لديّ أدنى فكرة حول كيفية تعرضنا للفيروس".

وأوضحت أنها تعاني من عوارض طفيفة مثل أوجاع الرأس والسعال الجاف، لكنها ظنت انها ناجمة من حساسية. ورئيسة بلدية اتلانتا التي جرى تداول اسمها كمرشحة لمنصب نائب الرئيس، عرفت خصوصا بخطاب لاذع القته في 29 مايو.

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وفيما كانت اتلانتا بولاية جورجيا في جنوب الولايات المتحدة تغرق في أعمال شغب إثر وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد اختناقا أثناء قيام الشرطة باعتقاله، دعت مثيري أعمال العنف الى العودة الى منازلهم.

الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19 في العالم من حيث عدد الإصابات (2931142) والوفيات (130 ألف و248) بحسب احصاء جامعة جونز هوبكينز.



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