الصحة الفلسطينية: وفيات كورونا ترتفع لـ22 بعد وفاة مسن بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي صباح اليوم الثلاثاء، مسن من مخيم الفوار قضاء الخليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد ما يرفع حصيلة الوفيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 22 حالة.

وأعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لمواطن سبعيني من مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأوضحت الكيلة في بيان مقتضب، أنه بتسجيل حالة الوفاة الجديدة ترتفع حالات الوفيات في فلسطين إلى 22 حالة وفاة.

وأكدت وزارة الصحة أن حالة المصابين بفيروس "كورونا" في غرف العناية المكثفة مستقرّة، وعددها 8 حالات.

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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إجمالي عدد الحالات النشطة حتى ، أمس الإثنين، بلغ 4100 حالة.

وفي ظل الارتفاع المتواصل بالإصابات والوفيات جراء الفيروس، قرر محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، تمديد إغلاق محافظة الخليل وفصلها عم المحافظات الاخرى، حتى صبيحة يوم الأربعاء الموافق 8-7-2020.

كما قرر المحافظ، استثناء الصيدليات والمخابز ومحلات البقالة والسوبرماركت ومحلات بيع اللحوم وأسواق ومحلات بيع الخضار والفواكه.

وجاءت هذه القرارات بعد خمسة أيام على إغلاق المحافظة بعد كثرة عدد المصابين بفيروس كورونا.