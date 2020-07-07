تسجيل إصابات كورونا بينها لطالبة في دير حنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المجلس المحلي في قرية دير حنا إنه بناء على المعطيات التي وصلته من قِبل وزارة الصحة والإعلان عن بعض نتائج الفحوصات الإيجابية التي تشير لوقوع إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ومن بينها طالبة في المرحلة الثانوية بفيروس كورونا، فإنه على الطلاب والمعلمين الذين كانوا بتواصل مباشر مع الطالبة التزام البيت والدخول للحجر الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم.

وأضاف المجلس المجلس في بيان عممه على أهالي دير حنا، أمس الاثنين، أنه "شهد العالم والبلاد خلال الأسبوع المنصرم اندلاعا جديدا لتفشي حالات الإصابةِ بجائحة كورونا، بعد أن تيقنا جميعنا بأن هذه المرحلةِ طويت صفحتها واستطعنا السيطرة على انتشار الفيروس، إلا أننا ورغم تحذيرنا المستمر للمواطنين الكرام عبر بيانات ونشرات السلطةِ المحلية باتخاذ كافة التدابير للوقاية والحذر وخاصة مع اقتراب موسم الأفراح والمناسبات الاجتماعية، إلا أنه وبناءً على المعطيات التي وصلتنا من قِبل وزارة الصحة والإعلان عن بعض نتائج الفحوصات الإيجابيةِ التي تشير لوقوع حالات إصابة، ومن بينها طالبةٍ في المرحلةِ الثانوية بفيروس كورونا. نحن في السلطةِ المحلية أجرينا الاتصالات مع الجهات المعنية للتباحث في السبل المتوجب اتخاذها. وعليهِ فنحن نطالب الطلاب والمعلمين الذين كانوا بتواصل مباشر مع الطالبةِ بضرورة التزام البيت والدخول للحجر الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم".

وتمنى مجلس دير حنا المحلي على الجميع "عدم الهلع أو القلق، وأن نكون قدر المسؤولية، ولنحافظ على التباعد الاجتماعي والتعقيم وتمنطق الكِمامات وغيرها من الإجراءات الوقائية. ونحن بدورنا سنبقَ في تواصل مستمر وتشاور من أجل تدارك الأمر والسيطرةِ عليه لتعود دير حنا خالية ونظيفة من كورونا. تمنياتنا للمرضى بالشفاء العاجل. وللأهل الكرام الالتزام بالتقيدات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المسؤولة. دمتم برعاية الله وحفظهِ".