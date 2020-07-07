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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا وسلاح المياه.. ورقة أردوغان للسيطرة على سوريا والعراق(فيديو والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يوليه 2020
كشفت تقارير صحفية، أن تركيا تستخدم سلاح المياه كـ "ورقة ابتزاز" لجيرانها فتقطع مياه نهري دجلة والفرات بصفة متكررة ببناء السدود على النهرين ما يجعلها تتحكم في حصص المياه التي تصل إلى سوريا والعراق وتبقى الدولتان رهينة تحت ضغط نقص المياه، حسبما أفادت قناة مداد نيوز.
وأوضح التقرير، أن في سوريا أدت السدود التي بنتها وتبنيها تركيا على نهر الفرات إلى تراجع حصة السوريين من النهر إلى أقل من ربع الكمية المتفق عليها دوليا أبرز تلك السدود سد أتاتورك في محافظة أورفا التركية والذي يعد أكبر سد في البلاد الوضع لا يختلف كثيرا بالنسبة إلى العراق.
وأكدت التقارير أن الممارسات التركية ساهمت في تراجع مستوى نهر دجلة عبر سد إليسو الضخم الذي بنته تركيا على النهر الذي تسبب في انخفاض حصة العراق من مياه النهر بنسبة قد تصل إلى 60%.
وأوضح أن ممارسات تركيا وقرصنتها على المياه لا تختلف كثيرا على سياستها الاستعمارية في المنطقة التي تتخذها سبيلا للتحكم في الشعوب ونهب ثرواتهم من أجل أوهام أردوغان العثمانية.
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