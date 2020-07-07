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الهند ثالث أكثر دول العالم تضررا بإصابات «كورونا»

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تجاوزت وفيات فيروس كورونا في الهند 20 ألفا اليوم الثلاثاء بينما زاد عدد الإصابات بصورة كبيرة قبيل تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة منذ شهرين وسط توقعات اقتصادية قاتمة.

وسجلت البلاد 467 حالة وفاة جديدة اليوم الثلاثاء ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 20160. كما سجلت 22252 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 719665 إصابة.

وتجاوزت الهند روسيا أمس الاثنين لتصبح ثالث أكثر الدول تضررا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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