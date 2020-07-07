مقتل 15 مزارعاً في هجوم مسلح شمال شرق نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة في نيجيريا، الثلاثاء، مقتل 15 مزارعاً برصاص مسلّحين في ولاية كاتسينا في شمال شرق البلاد ، في أحدث حلقة في مسلسل أعمال العنف الدموية التي يرتكبها لصوص مواش في هذه المنطقة المضطربة.

وقال غامبو عيسى المتحدّث باسم الشرطة، لوكالة فرانس برس، إنّ حوالى 200 مسلّح يستقلّون دراجات نارية هاجموا قرية يارغامجي الواقعة على بعد 25 كيلومترا من مدينة كاتسينا، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.

وأضاف أنّ المسلّحين أطلقوا النار على سكان القرية وهم من المزارعين، مما أسفر عن مقتل 15 منهم، مشيرا إلى أن السلطات أرسلت تعزيزات أمنية إلى القرية.

وغالباً ما تتعرّض المجتمعات الريفية في ولاية كاتسينا، مسقط رأس الرئيس محمد بخاري، لهجمات تشنّها عصابات إجرامية.

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والشهر الماضي لقي 57 شخصاً مصرعهم في هجمات شنّها مسلحون على قراهم في هذه الولاية.

وحاولت السلطات المحليّة التفاوض مع هذه العصابات الإجرامية لإحلال السلام في المنطقة لكنّ محاولتها باءت بالفشل، فيما شنّ الجيش غارات جوية على مخابئ لقطاع الطرق في كاتسينا وضواحيها.

وتتحصّن هذه العصابات في غابة روجو الشاسعة والتي تمتد على ولايات كاتسينا وزامفارا وكادونا والنيجر، وتنطلق منها لشن هجماتها.