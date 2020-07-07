ثمانية قتلى على الأرجح في تصادم بين طائرتين سياحيّتين في الولايات المتحدة

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لوس انجليس: اصطدمت طائرتان سياحيتان صغيرتان ببعضهما البعض أثناء تحليقهما فوق بحيرة في ولاية آيداهو في شمال غرب الولايات المتّحدة، ممّا أدى إلى تحطّمهما وغرقهما في البحيرة، بحسب ما أعلنت الشرطة المحليّة التي رجّحت مصرع كلّ من كان على متنهما وعددهم ثمانية أشخاص.

وقع الحادث عصر الأحد بحسب شهود عيان أفادوا أنّ الطائرتين اصطدمتا ببعضهما البعض فوق بحيرة "كور دالين" التي كانت مكتظة بروّاد السباحة في عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف الشهود أنّ فرق الإنقاذ انتشلت ثلاث جثث حتّى الآن.

غداة وقوع الحادث حاولت السلطات تأكيد العدد الدقيق للضحايا، وبينهم أطفال، وتحديد هوياتهم. وقال شريف مقاطعة كوتيناي حيث وقع الحادث إنّ "التقارير الأوليّة تشير إلى أنّ الطائرتين كان على متنهما في المجموع ثمانية أشخاص بين ركاب وأفراد طاقم".

أضاف في بيان نشره يوم الإثنين "في هذه المرحلة نعتقد أنّه ليس هناك أيّ ناج".

ولفت البيان إلى أنّ حطام الطائرتين استقرّ في قاع البحيرة على عمق حوالى 40 مترًا، وأنّ فرق الإنقاذ تمكّنت من تحديد موقعه باستخدام السونار. وفتحت سلطات النقل الجوي تحقيقًا لتوضيح ملابسات الحادث.

