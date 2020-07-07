الجريمة في 24 ساعة| يقتل زوجته ويدفنها أمام المنزل.. وتفاصيل ضبط فتاة "تيك توك" بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين رسائل وجهتها النيابة للمواطنين بشأن التحرش، وضبط بطل فيديو "من النهادرة مفيش حكومة"، وسقوط فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي في أكتوبر، وكشف حقيقة تعرض طالبة جامعية وزميلاتها للتحرش منذ 4 سنوات.

- صور إباحية و6 ضحايا.. اعترافات المتهم بالتحرش بفتيات في التحقيقات

استعمت النيابة العامة لأقوال المتهم أحمد بسام زكي، المعروف إعلاميا بـ"متحرش الفتيات"، على خلفية اتهامه بهتك عرض فتيات والتحرش بهن.

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- "من لم يَصن عِرض غيرِه لن يُصانَ عِرضه".. رسائل النيابة للمواطنين بشأن التحرش

وجهت النيابة العامة، رسائل عدة إلى الأسر المصرية بشأن معاملتهما مع أبنائهما، وضرورة بناء ثقة متبادلة فيما بينهما.

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- تفاصيل ضبط بطل فيديو "من النهادرة مفيش حكومة" في المطرية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي، من ضبط بطل فيديو متداول عبر مواقع "فيسبوك" تحت اسم "من النهادرة مفيش حكومة"، يظهر خلاله المتهم أثناء سبه أحد جيرانه وتحطيم سيارته؛ بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المطرية.

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- الأمن يكشف حقيقة تعرض طالبة جامعية وزميلاتها للتحرش منذ 4 سنوات

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ادعاء طالبة وعدد من زميلاتها بتعرضهن لتحرش منذ 4 سنوات، وتبين بالفحص عدم صحة الواقعة.

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- مارست أعمالًا منافية للآداب.. كواليس سقوط فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي في أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإثنين، ملابسات القبض على فتاة تدعى هدير الهادى؛ لاتهامها بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها فيديوهات خادشة للحياء.

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- بعد 5 ساعات من اكتشافها.. مفاجآت في واقعة مقتل "عجوز دسوق" بكفرالشيخ

نجح رجال فرع البحث الجنائي في دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، في كشف غموض واقعة مقتل سيدة مسنة، تبلغ من العمر 84 عامًا، وذلك قبل مرور 5 ساعات فقط على اكتشاف الجريمة.

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- طالبة الثانوي تنهي حياتها في بالشرقية.. والتحريات: أزمة نفسية

أنهت طالبة بالصف الأول الثانوي العام، حياتها؛ بتناول حبة سامة من مبيدات حفظ الغلال، وذلك بمنزل أسرتها بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، بالشرقية.

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- فتاة و4 رجال.. قصة اختطاف طفل وطلب فدية في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، من تحرير طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بعد اختطافه على يد سيدة وعاملين، أثناء لهوه بالقرب من مسكنه بدائرة المركز، لمساومة أسرته علي مبلغ مالي، نظير إطلاق سراحه.

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- كواليس إنقاذ طالب حاول الانتحار من أعلى برج القاهرة

أنقذت قوات الشرطة طالبا أقدم على الانتحار من أعلى برج القاهرة؛ لمروره بأزمة عاطفية.

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- قتل زوجته ودفنها أمام المنزل بعد 5 أشهر زواج.. ونيابة الأقصر تحبسه

قررت نيابة مركز الأقصر، اليوم الاثنين، حبس المتهم بقتل زوجته ودفنها في حفرة أمام منزله بقرية البغدادي التابعة لمدينة البياضية جنوبي المحافظة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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