محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ)
ذكرت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء أنه تم إبلاغ نحو 1.2 مليون شخص بإخلاء منازلهم في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد، وسط أمطار لا تنقطع أسفرت حتى الآن عن مقتل 49 شخصا.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا طارئا من هطول أمطار غزيرة لمقاطعات ساجا وناجازاكي وفوكوكا في كيوشو يوم الاثنين، داعية السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر.
وتوقعت الهيئة استمرار هطول الأمطار الموسمية على كيوشو اليوم الثلاثاء ، بما في ذلك المناطق المنكوبة بالفيضانات في مقاطعة كوماموتو.
ولا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين جراء انهيارات أرضية وفيضانات تسببت فيها الأمطار التي ضربت مناطق ريفية في كوماموتو خلال مطلع الأسبوع. وتعرقل أحوال الطقس السيء عمليات البحث والإنقاذ.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات اليابانية تأمر بإجلاء 1.2 مليون شخص بعد أمطار أودت بحياة 49 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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