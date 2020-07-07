شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك .. 4902 إصابة جديدة بفيروس كورونا و480 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين 4902 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و480 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 261750 وحالات الوفاة إلى 31119. وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من حالات الإصابة المؤكدة.

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