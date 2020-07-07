مقتل 8 في كمين شمال بوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 8 أشخاص على الأقلّ، من بينهم 5 عسكريين ورئيس بلدية،الثلاثاء، في كمين استهدفهم أثناء مرورهم على طريق في شمال بوركينا فاسو، كما أفادت مصادر أمنية ومحلية.



وقال مسؤول محلّي، لوكالة فرانس برس، "مسلّحون هاجموا موكباً لرئيس بلدية بينسا كان في عداده متطوّعون من وحدات الدفاع عن الوطن، وهم مدنيون يتطوعون لمؤازرة القوات الحكومية في قتالها ضد المسلحين".

وأضاف، في اتصال هاتفي من بارسالوغو، أنّ الموكب كان متّجها من بينسا إلى بارسالوغو حين باغته المسلّحون في منطقة ينتيغا، مما أسفر عن مقتل رئيس البلدية سليمان زابر وإصابة اثنين من المتطوعين بجروح وفقدان ثلاثة أشخاص كانوا معه في السيارة.

وأوضح المسؤول المحلّي، طالباً عدم نشر اسمه، أنّه إثر الكمين حضرت قوة عسكرية إلى المكان لكنّها وقعت بدورها في كمين.،

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وأشار مصدر عسكري إلى أنّ القوة العسكرية كانت بصدد تمشيط منطقة الهجوم حين تعرّضت لإطلاق نار مما أسفر عن مقتل خمسة عسكريين واثنين من المتطوعين.

وتشهد بوركينا فاسو هجمات جهادية متكررة، غالباً ما تتشابك مع نزاعات طائفية. وأدّت هذه الهجمات والنزاعات إلى مقتل أكثر من 850 شخصاً منذ 2015، وأجبرت نحو 840,000 شخص على الفرار من ديارهم.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2019 يلجأ الجيش إلى تجنيد متطوعين لمؤازرته في مهام المراقبة والحماية والتبليغ في مناطق سكنهم.