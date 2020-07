رسالة فلسطينية للسيد نصر الله يتسلمها مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - Supporters of Lebanon's Hezbollah leader Sayyed Hassan Nasrallah wave Hezbollah flags as they listen to him via a screen during a rally on the 7th anniversary of the end of Hezbollah's 2006 war with Israel, in Aita al-Shaab village in southern Lebanon, August 16, 2013. Nasrallah renewed his commitment on Friday to the battle in Syria, where the Shi'ite militant group has been fighting alongside President Bashar al-Assad's forces, saying he was ready to go himself if needed. REUTERS/Ali Hashisho (LEBANON - Tags: POLITICS CIVIL UNREST ANNIVERSARY TPX IMAGES OF THE DAY)

الخليج 365 – بيروت سلم ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله النائب السابق حسن حب الله، رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حول قرار ضم الضفة الغربية وصفقة القرن. وأشار هنية في رسالته، حسب بيان صدر، إلى الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية والمنطقة جراء هذه المخططات، داعيا إلى توحيد الصف والجهد للتصدي لهذه المخاطر. جاء ذلك خلال زيارة وفد من حركة حماس برئاسة عبد الهادي، لـ حب الله، بحضور معاونه الشيخ عطا الله حمود، نائب المسؤول السياسي للحركة جهاد طه، مسؤول العلاقات الفلسطينية مشهور عبد الحليم، مسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض، المسؤول السياسي في بيروت علي قاسم، حيث ناقش الجانبان “آخر الأوضاع في فلسطين والمنطقة، والوضع الفلسطيني في لبنان”. Advertisements وأكد المجتمعون رفضهم لقرار الاحتلال بضم الضفة الغربية”، معتبرين أن “هذا القرار هو عدوان على الشعب الفلسطيني، يستلزم من الجميع الوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا المخطط الخطير، مشددين على أن الشعب الفلسطيني قادر على التصدي لهذه المخططات، داعين الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك العاجل للجم اعتداءات الاحتلال وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني. وعن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أشار عبد الهادي إلى أنهم يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة، داعيا إلى ضرورة إقرار الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا في لبنان، وطالب وكالة الأونروا القيام بدورها وإطلاق خطة إغاثية عاجلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان. بدوره، أكد حب الله، دعم حزب الله للشعب الفلسطيني ومقاومته في التصدي للمشاريع التي تنتقص من حقوقه، مؤكدا أن مثل هذه المشاريع لن يكتب لها النجاح بفضل مقاومة الشعب الفلسطيني ودعمه من قبل أحرار العالم. كما أكد بذل حزب الله جهودا للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في لبنان، منوها بالموقف والجهد الفلسطيني في تحييد الوجود الفلسطيني عن الدخول في التجاذبات اللبنانية الداخلية، وفي منع استخدام العنصر الفلسطيني مع طرف ضد اي طرف آخر.