الولايات المتحدة تتخطى عتبة 130 ألف وفاة بكوفيد-19

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واشنطن: تخطّت الولايات المتحدة الإثنين عتبة 130 ألف وفاة بكوفيد-19، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في هذا المجال.

وظُهر الإثنين بتوقيت واشنطن بلغت العدد الإجمالي للإصابات المسجّلة بفيروس كورونا المستجد مليونين و888 ألفا و729، والوفيات 130 ألفا وسبع حالات.

وتشهد الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19 لجهة الإصابات والوفيات، منذ الشهر الماضي تزايدا كبيرا في الإصابات دفع ولايات عدة إلى تعليق عملية رفع الإغلاق، وصولا الى إعادة إغلاق الحانات.

والسبت سجل عدد قياسي من الإصابات اليومية بلغ 57 ألفا و683 حالة.

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وفي حين تخطّت البلاد في 27 أيار/مايو عتبة مئة ألف وفاة بكوفيد-19، يرحّب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتراجع عدد الوفيات اليومية وإن كان خبراء يحذّرون بأن منحنى الوفيات اليومية يمكن أن يحذو حذو منحنى الإصابات اليومية ويعاود الارتفاع.

لكن الإدارة الأميركية تستبعد وقفا جديدا للأنشطة الاقتصادية، لا سيما بعد الأرقام الكارثية للبطالة التي سجّلت في آذار/مارس ونيسان/أبريل.

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