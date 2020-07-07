"هنسلم من بعيد".. لافتات في شوارع المنيا تطالب الأهالي بتطبيق إجراءات مواجهة كورونا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

تزامنًا مع جائحة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19)، والذي أصاب وتوفيّ به الآلاف في مصر وحدها؛ ظهرت العديد من المبادرات الأهلية لمواجهة هذا "الفيروس".

ومن ضمن المبادرات الفعّالة على أرض الواقع، جروب "أهالي أبوهلال المنيا"، الحي الأكبر الذي يقع جنوب مدينة المنيا، والذي ظهر تزامنًا مع انتشار "كورونا".

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وبدأت أعمال "الجروب"، الذي يضم العشرات من شباب الحي، بتعقيم وتطهير الشوارع في بداية الجائحة، وتطور الأمر إلى توفير اسطوانات الأكسجين وكافة الأدوية للمرضى، وكان آخرها هو وضع لافتات في الشوارع تطالب الأهالي بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة "الفيروس".

وقال عماد محمد، أحد القائمين على مبادرات الجروب "أهالي أبوهلال المنيا"، إن الجروب أُنشأ من أجل مواجهة فيروس كورونا، من تطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية، ثم توفير الأدوية واسطوانة الأكسجين للمرضى، وكذلك التوعية.

وأضاف عماد، أن ما يُجرى منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، هو وضع لافتات أعلى أعمدة الإنارة، تطالب الأهالي بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومدون عليها بعض العبارات التي تطالب بذلك ومنها "مش هنسلم بالإيد.. هنسلم من بعيد".