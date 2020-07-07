اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:



يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء الموافق، امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، الأحد الماضي بامتحان اللغة العربية، ويعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى، هو الامتحان الثاني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم ، الخميس، 667 ألفا و315 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك عددا من الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 ، لتجنب تكرار مشاكل أول يوم في الامتحانات، لتكون الأوضاع أكثر تنظيما.