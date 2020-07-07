19 صورة ترصد الواقعة.. كيف ارتكب قاتل عجوز دسوق جريمته في كفرالشيخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

شهدت مدينة دسوق في كفرالشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تمثيل المتهم بقتل مسنة في العقد الثامن من عمرها للجريمة، في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة دسوق في الواقعة، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام.

ووصل المتهم إلى موقع الجريمة بشارع الغفران، دائرة قسم شرطة بندر دسوق، وسط حراسة أمنية مشددة.

واصطحب أحمد رمضان، وكيل نيابة دسوق، المتهم لتمثيل الجريمة، بداية من وصوله إلى منزل المجني عليها، ودخوله للمنزل، وكيف صعد لغرفتها حتى نفذ جريمته، عندما رآها مستلقية على فراشها في غرفتها في الطابق الثالث في المنزل التي تقيم فيه، أثناء خلودها للنوم.

وأكد المتهم خلال تمثيله للجريمة أنه أثناء خلود المجني عليها للنوم، تعدى عليها بالضرب على رأسها، مستخدما آلة حادة، وبعد تأكده من وفاتها سرق قطعتي مصوغات ذهبية عبارة عن خاتم، وقرط ملك المجني عليها، وخرج من موقع الجريمة غرفة المجني عليها، تاركًا إياها غارقة في دمائها حتى غادر المنزل.

وبعد الانتهاء من إجراء معاينة غرفة المجني عليها، استأنف وكيل النيابة المعاينة مرة أخرى في الشارع، وتوجه رفقة المتهم لأحد المحال المجاورة لموقع الجريمة، والذي توجه إليه مباشرة عقب مغادرة منزل المجني عليها.

وتعود التفاصيل عندما تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا يفيد بتلقي بلاغ من أهالي بمدينة دسوق، بعثورهم على جثة "باتعة ت."، 84 عامًا، ربة منزل، وتقيم بشارع الغفران، دائرة القسم، مقتولة داخل مسكنها، ويوجد بها آثار ضرب على رأسها.

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وتشكل فريق بحث لكشف غموض الحادث، والوصول لمرتكبيه.

وأسفرت تحريات فريق البحث الجنائي عن وراء الواقعة "أحمد. ع"، 32 سنة، كهربائي، بغرض سرقة مصوغات المجني عليها، لسابق علمه بإقامتها بمفردها، الكائن بشارع الغفران، دائرة قسم شرطة بندر دسوق.

فيما تبين أن المتهم مسجل خطر وسبق اتهامه في 7 قضايا جنائية ما بين مخدرات، وإحراز، سلاح أبيض، وسلاح ناري "طبنجة"، وسرقة دراجة بخارية.

وألقي القبض على المتهم، واقتيد إلى فرع البحث الجنائي بدسوق، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بصحتها، وأن غرض قتله إياها بسبب سرقة مصوغاتها التي تملكها، وفق ما جاء في تمثيله للجريمة.

وبسؤاله عن المسروقات، تبين أنها بحيازته حفظها في طيات ملابسه قبل التصرف فيها، كما أرشد عن الآلة الحادة المستخدمة في الجريمة، وجرى التحفظ عليه، تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2438 لسنة 2020 إداري قسم شرطة بندر دسوق، وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة.​