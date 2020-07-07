شكرا لقرائتكم خبر عن بكين بلا إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

لم تسجل العاصمة الصينية بكين أي إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين مقارنة بتسجيل إصابة واحدة في اليوم السابق، وذلك في مؤشر على احتواء المدينة لانتشار المرض.

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