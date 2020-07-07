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بكين بلا إصابات جديدة بفيروس كورونا

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لم تسجل العاصمة الصينية بكين أي إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين مقارنة بتسجيل إصابة واحدة في اليوم السابق، وذلك في مؤشر على احتواء المدينة لانتشار المرض.

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