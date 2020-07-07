أنباء عن قتلى وجرحى في انفجار داخل مصنع بجنوب طهران المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ 4 ساعة وزير خارجية كرواتيا يشيد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بلاده مع الإمارات، مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

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