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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 299 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، إنقاذ 299 مهاجرا حاولوا عبور البحر المتوسط وإعادتهم الى ليبيا عبر عمليات منفصلة خلال أسبوع.
وقال مكتب المنظمة في ليبيا، في بيان حصلت وكالة أنباء "شينخوا" على نسخة منه، انه "خلال أسبوع واحد وحتى تاريخ اليوم، تم إنقاذ وإعادة 299 مهاجرا غير نظامي كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط، من قبل دوريات خفر السواحل الليبية".
وأشارت المنظمة الى ارتفاع عدد المهاجرين الذين تم ضبطهم وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري، إلى 5775 مهاجرا من جنسيات مختلفة.
ويوجد 48 ألف لاجئ مقيمين على الأراضي الليبية، فيما لا يتجاوز عدد المهاجرين داخل مراكز الإيواء الحكومية ثلاثة آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة.
وتحظى أعداد بسيطة من المهاجرين بفرصة لإعادة توطينهم في بلد ثالث بـ"صفة لاجئ"، فيما يتم إعادة معظمهم إلى بلدانهم الأصلية عن طريق المنظمة الدولية للهجرة عبر برنامجها "للعودة الطوعية".
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