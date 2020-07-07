“البيجيدي” يتبرأ من مترشح بكالوريا ضبط في حالة غش

نفت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في إقليم طاطا، ضبط قياديا ينتمي إلى حزب “المصباح” في حالة غش عند اجتيازه اختبارات البكالوريا في المدينة، مهددا باللجوء إلى القضاء.

وأوضحت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في إقليم طاطا، في بلاغ، توصل “اليوم24″، بنسخة منه، أن المعني بالأمر لا تربطه علاقة بحزب العدالة والتنمية، لا على مستوى التنظيم أو القيادة.

وأشارت إلى أن مروجي هذا الخبر، استغلوا رابطة الأخوة التي تربط المعني بالأمر مع الكاتب الأقليمي لحزب “المصباح” في إقليم طاطا. وذلك بهدف، يضيف البلاغ، تشويه سمعته.

وكشفت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في إقليم طاطا، أنها لن يقبل بالمساس بسمعة الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، قايلة إنه “مشهود له بالنزاهة وحسن الخلق، وخدمة الصالح العام، لعموم المواطنين، ومنهم المترشحين والمترشحات الأحرار الذين واكبهم في الإعداد للإمتحانات، من خلال توفير مراكز الإيواء..”.