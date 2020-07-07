السودان: كشف شبكة تزييف للعملة السودانية وضبط كافة عناصرها

الثلاثاء 7 يوليه 2020

تمكن جهاز المخابرات العامة بدولة السودان، من ضبط شبكة محترفة في تزييف العملات السودانية وبحوزتها مبالغ ضخمة من الفئات الكبيرة وهي العملية الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري



ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اعلن مكتب المتحدث الرسمي في تصريح لوكالة السودان للانباء ان هيئة الامن الاقتصادي بجهاز المخابرات العامة تمكنت من ضبط شبكة محترفة في تزييف العملة وبحوزتها مبالغ تفوق 500 الف جنيه سوداني اكثرها فئة (500 جنيه/200 جنيه/و 100 حنيه) وعملات اجنبية اخري

و قال مكتب المتحدث الرسمي لجهاز المخابرات العامة، ان هذه العملية الامنية تعتير الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري واضاف “ هذه العملية استغرقت (48) ساعة تم خلالها ضبط كل عناصر الشبكة بما فيها العقل المدبر“ ودونت في مواجهتهم بلاغات في النيابة العامة

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واشار بيان مكتب المتحدث الرسمي انه تم ضبط (2) ماكينة طباعة متقدمة ذات تقنية عالية بجانب كل الادوات التي تستخدم في التزييف من احبار ومشارط وغيرها من الادوات الفنية التي تساعد في تزييف العملات

وحذر مكتب المتحدث الرسمي الى “تفشي الظاهرة بصورة تلقي بظلالها على الاقتصاد السودانى وتؤدى الى تخريبه”، الا انه اكد ان جهاز المخابرات العامة يعمل بجد واجتهاد من اجل محاربة كل من يعبث بالاقتصاد السوداني ويعود بالضرر على المواطنين

ودعا مكتب الناطق الرسمي المواطنين الى “توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العملة وفحصها والتبليغ الفوري عن اي عملة مزيفة”