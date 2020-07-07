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سقوط قتلى وجرحى بينهم جنود بهجوم مسلح فى بوركينا فاسو

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الثلاثاء 7 يوليه 2020

لقي عشرة أشخاص بينهم جنود ومسؤول محلي مصرعهم، بهجوم شنته عناصر مسلحة وسط شمال بوركينا فاسو.

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ووفقا لما ورد في وكالة الأنباء "واس"،  أن عمدة بينسا الحاج سليمان زابري، لقي مصرعه على أيدي مسلحين قتلوا كذلك ستة عسكريين وثلاثة متطوعين في قوات" من أجل الدفاع عن الوطن".

وأضافت المصادر أن العمدة والمتطوعين قتلوا بعد أن نصب المسلحون كمينا لموكبهم في الطريق إلى بلدة بارسالوجو، كما تعرضت دورية تابعة للجيش لكمين في المنطقة ، مما أدى إلى مقتل ستة جنود وثلاثة من حزب الحرية الديمقراطي.

وتشهد عدة مناطق في بوركينا فاسو تدهورا أمنيا كبيرا في الأشهر الأخيرة ، تميز بهجمات مسلحة و تشريدا للسكان.

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