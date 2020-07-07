شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 1 .6 ريختر ... زلزال يضرب سواحل "جاوة" الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 1 .6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية ليل الاثنين/الثلاثاء. وأفاد موقع "فولكانو ديسكافري" المعني برصد الزلزال والبراكين أن مركز الزلزال كان على عمق 0 .531 كيلومتر تحت سطح الأرض، وعند التقاء خط عرض 73 .5 درجة جنوبا وخط طول 67 .110 درجة شرقا. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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