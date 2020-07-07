شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم عمدة بينسا.. سقوط قتلى في هجوم مسلح ببوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

لقي عشرة أشخاص بينهم جنود ومسؤول محلي مصرعهم أمس، بهجوم شنته عناصر مسلحة وسط شمال بوركينا فاسو.

وذكرت وكالة الأنباء البوركينية أن عمدة بينسا سليمان زابري، لقي مصرعه أمس على أيدي مسلحين قتلوا كذلك ستة عسكريين وثلاثة متطوعين في قوات" من أجل الدفاع عن الوطن".

وأضافت المصادر أن العمدة والمتطوعين قتلوا بعد أن نصب المسلحون كمينا لموكبهم في الطريق إلى بلدة بارسالوغو، كما تعرضت دورية تابعة للجيش لكمين في المنطقة ، مما أدى إلى مقتل ستة جنود وثلاثة من حزب الحرية الديمقراطي.

وتشهد عدة مناطق في بوركينا فاسو تدهورا أمنيا كبيرا في الأشهر الأخيرة ، تميز بهجمات مسلحة و تشريدا للسكان.