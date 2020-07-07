شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل يخضع لفحص كورونا والان نبدء بالتفاصيل
قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أمس الاثنين، إنه خضع لاختبار آخر للكشف عن فيروس كورونا وذلك بعدما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه يعاني أعراض مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.
وقال بولسونارو لأنصاره خارج القصر الرئاسي إنه زار المستشفى للتو وخضع للاختبار، مضيفا أن الفحص أظهر أن رئتيه في حالة جيدة.
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