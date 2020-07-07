شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس البرازيل: خضعت لإختبار أخر للكشف عن كورونا والرئتين بحالة جيدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020 قال الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، إنه خضع لاختبار آخر للكشف عن فيروس كورونا وذلك بعدما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه يعاني أعراض مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

Advertisements وقال بولسونارو لأنصاره خارج القصر الرئاسي، إنه زار المستشفى للتو وخضع للاختبار، مضيفا أن الفحص أظهر أن رئتيه في حالة جيدة. ولم يرد مكتب الرئيس على طلب التعليق.

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