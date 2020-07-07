"الأعلى للإعلام" ينظم دورة تدريبية حول تغطية انتخابات "الشيوخ" بالتنسيق مع الهيئتين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قال صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيعقد دورة تدريبية بالتنسيق مع الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف الصالحي في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك اهتمامًا الفترة المقبلة بملف التدريب داخل المجلس، لافتًا إلى أن أعضاء المجلس اختاروه وكيلًا ليس لأنه الأفضل ولكن لضمان استمرار دولاب العمل في الفترة المقبلة كونه المستمر منذ الدورة الماضية.

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وقرر المجلس اختيار صالح الصالحي وكيلاً، وتكليفه بالإشراف على إعادة ترتيب المقر وتأهيله، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة حماية للعاملين فيه.

كما قرر المجلس تكليف الدكتورة منى الحديدي عميدة كلية الإعلام السابقة بالإشراف على الموقع الإلكتروني بالمجلس وإطلاق صفحة رسمية، وترتيب هيكلة البوابة بالكامل، لتكون نافذة لنشر أنشطة المجلس وأهدافه وسياساته والتعامل معها، سواء بالنسبة للتراخيص والإصدارات وإلغاء التعامل المباشر، وأن يقتصر الأمر على الشبابيك الإلكترونية، بجانب الموضوعات المتخصصة في تطوير وتحديث الإعلام محلياً ودولياً، ونشر الدراسات والأبحاث، وأحدث تطورات الثورة الرقمية.

ووافق المجلس على اختيار المستشار محمد عبد السميع مسئولاً عن لجنة علاج الصحفيين والإعلاميين ووضع القواعد والإجراءات التي يتم اتباعها، وتقديم أقصى تسهيلات ممكنة.