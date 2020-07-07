"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الأعلاف الشتوية والصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر يوليو الجاري.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولًا- البرسيم المسقاوي:
- يتم نقل البذور بعد الغربلة والتنقية إلى أماكن البيع والتوزيع.
ثانيًا- البرسيم الحجازي:
- يتم حصاد البرسيم الحجازي لغرض الحصول على بذرة منه في آخر يوليو في الحقول المخصصة لإنتاج البذرة.
- يتم أخذ حشة من الحقول غير المخصصة لإنتاج البذرة.
ثالثًا- محاصيل العلف الصيفية:
- يتم أخذ الحشة الثانية في الزراعات المبكرة وإعطاء جرعة السماد الأزوتي بعد الحش ثم الري.
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